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Трюк на мотопараплане совершил житель Ивановской области

Автор:
kineshmakoshelev
Дата публикации:
14:23
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Мобильный репортёр из Ивановской области пролетел под мостом на мотопарапане. Спортсмен сначала набрал высоту, полюбовался видами замёрзшей Волги. А затем нырнул под металлическую конструкцию. К счастью, трюк удался. Свой экстремальный полёт парапланерист запечатлел на видео и прислал на наш сайт mreporter.ru.
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