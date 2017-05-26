Трюк на мотопараплане совершил житель Ивановской области

Автор: kineshmakoshelev Дата публикации: 14:23

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205081

Мобильный репортёр из Ивановской области пролетел под мостом на мотопарапане. Спортсмен сначала набрал высоту, полюбовался видами замёрзшей Волги. А затем нырнул под металлическую конструкцию. К счастью, трюк удался. Свой экстремальный полёт парапланерист запечатлел на видео и прислал на наш сайт mreporter.ru.