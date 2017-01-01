Объявления о продлении работы метро в Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля до двух часов ночи
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 15:45
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- 16
Объявление о продлении работы метро в Пасхальную ночь с 07 на 08 апреля до 02:00 часов.
- 16
Объявление о продлении работы метро в Пасхальную ночь с 07 на 08 апреля до 02:00 часов.
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