Объявления о продлении работы метро в Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля до двух часов ночи

Автор: Uwis Дата публикации: 15:45

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Объявление о продлении работы метро в Пасхальную ночь с 07 на 08 апреля до 02:00 часов.