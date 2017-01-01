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Мойка уличных фонарей на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:59
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На Поклонной горе уличные фонари готовят к весеннему сезону отмывают от пыли и грязи.

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