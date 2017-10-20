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Подготовка фонтанов к весенне-летнему сезону на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:19
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На Поклонной горе после зимы фонтаны подготавливают к весеннее-летнему сезону.

  • 14
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