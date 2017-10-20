Подготовка фонтанов к весенне-летнему сезону на Поклонной горе
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:19
-
- 14
На Поклонной горе после зимы фонтаны подготавливают к весеннее-летнему сезону.
- 14
На Поклонной горе после зимы фонтаны подготавливают к весеннее-летнему сезону.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)