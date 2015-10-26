В Москве открыли первый криптообменник
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 18:44
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- 23
В Москве на Курском вокзале открыли «первый российский криптообменник». Киоск оформлен в зеленых цветах и напоминает "Сбербанк". На фасаде вывеска – "Сберкоин".
- 23
В Москве на Курском вокзале открыли «первый российский криптообменник». Киоск оформлен в зеленых цветах и напоминает "Сбербанк". На фасаде вывеска – "Сберкоин".
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