В Москве открыли первый криптообменник

Автор: Sargo Дата публикации: 18:44

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В Москве на Курском вокзале открыли «первый российский криптообменник». Киоск оформлен в зеленых цветах и напоминает "Сбербанк". На фасаде вывеска – "Сберкоин".

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23 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205101

Напомним, 25 января 2018 года Минфин РФ опубликовал проект закона о криптовалютах и их регулировании.