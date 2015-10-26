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В Москве открыли первый криптообменник

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:44
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В Москве на Курском вокзале открыли «первый российский криптообменник». Киоск оформлен в зеленых цветах и напоминает "Сбербанк". На фасаде вывеска – "Сберкоин".

Напомним, 25 января 2018 года Минфин РФ опубликовал проект закона о криптовалютах и их регулировании.
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Комментарии (1)

  • MR_Denis
    19:50
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 19:37 http://www.mskagency.ru/materials/2767810 3.04.18. Ссылка на портал добавлена.
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