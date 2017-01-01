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Подтопления дорог в микрорайоне Лётный Городок в Энгельсе

Автор:
maxva
Дата публикации:
21:24
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Ежегодно с наступлением весны происходит подтопления дорог в микрорайоне Лётный Городок в Энгельсе.

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