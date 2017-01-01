Подтопления дорог в микрорайоне Лётный Городок в Энгельсе
- Автор:
- maxva
- Дата публикации:
- 21:24
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- 11
Ежегодно с наступлением весны происходит подтопления дорог в микрорайоне Лётный Городок в Энгельсе.
- 11
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39
01.04 22:56 | artem_firsov
Ежегодно с наступлением весны происходит подтопления дорог в микрорайоне Лётный Городок в Энгельсе.
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