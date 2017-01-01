s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Плохое состояние дорог в Саратовской области

Плохое состояние дорог в Саратовской области

Автор:
OLEGood
Дата публикации:
21:24
  • 16
  • 2

Видеорепортаж жителя Саратовской области о дорогах в ЗАТО Светлый и о разбитой дороге Татищево-Идолга-Каменка, которая соединяет две федеральные трассы между собой. Капитального ремонта никогда не делали. Ямы попадаются глубиной более 15 см. А также состояние улиц очень плачевное что летом что зимой. В данный момент ледяная колея, которая царапает бампера машин и невозможно проехать во двор. Глава администрации говорит "ждите само все растает". Нет слов. Хочу показать уж не тот факт что дорог нет , а само отношение местной власти к жителям...

  • 16
  • 2

Комментарии (2)

  • MR_Denis
    21:34
    Все репортажи о дорогах объединены в один материал.
  • OLEGood
    21:55
    Спасибо!
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
21:24 | maxva
Подтопления дорог в микрорайоне Лётный Городок в Энгельсе
14 0
21:24 | lubovgolkina
Большие лужы во дворе жилого дома на Пионерской улице в Ярославле
49 0
19:38 | alextsaryev99
От обильного таяния снега на дорогах образуются выбоины
81 0
02.04 17:19 | Аноним
В Орле вместе со снегом тает асфальт
38 0
02.04 08:59 | denis1978
Ямы-гиганты покрывают дорогу "Новопавловск-Коммаяк" в Ставропольском крае