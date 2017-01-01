Плохое состояние дорог в Саратовской области

Автор: OLEGood Дата публикации: 21:24

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Видеорепортаж жителя Саратовской области о дорогах в ЗАТО Светлый и о разбитой дороге Татищево-Идолга-Каменка, которая соединяет две федеральные трассы между собой. Капитального ремонта никогда не делали. Ямы попадаются глубиной более 15 см. А также состояние улиц очень плачевное что летом что зимой. В данный момент ледяная колея, которая царапает бампера машин и невозможно проехать во двор. Глава администрации говорит "ждите само все растает". Нет слов. Хочу показать уж не тот факт что дорог нет , а само отношение местной власти к жителям...