Серьезный пожар на складе в Нефтекамске
- Автор:
- Andrey A. Pominov
- Дата публикации:
- 21:24
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- 20
В Нефтекамске на складе произошел серьезный пожар.
- 20
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61
02.04 20:08 | kvs747
262
29.03 10:39 | denis947
69
06.12.2017 17:01 | Аноним
В Нефтекамске на складе произошел серьезный пожар.
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