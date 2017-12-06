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Серьезный пожар на складе в Нефтекамске

Автор:
Andrey A. Pominov
Дата публикации:
21:24
  • 20
  • 1

В Нефтекамске на складе произошел серьезный пожар.

  • 20
  • 1

Комментарии (1)

  • Andrey A. Pominov
    21:46
    Upd 03.04.2018 21:45: по словам очевидца, сгорело пол склада...
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