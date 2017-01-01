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На проспекте Мира совершён наезд на пешехода

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:33
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Вечером 3 апреля на северо-востоке столицы произошло ДТП, в котором пострадал один человек. На проспекте Мира, недалеко от дома 131, автомобиль "Киа" совершил наезд на пешехода. Как сообщают очевидцы, пешеход вышел на проезжую часть и сел на асфальт в среднем ряду. Через некоторое время его сбил автомобиль "Киа", который двигался по проспекту Мира в сторону центра. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали пешехода с различными травмами. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС. В месте ДТП образовался затор.

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