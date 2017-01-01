Премьера восхитительной орхидеи на фестивале "Тропическая зима" в Аптекарском огороде

Автор: Sargo Дата публикации: 22:57

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205117

Премьера восхитительной орхидеи на фестивале "Тропическая зима" в аптекарском огороде - Дендробиума аметистоязычкового (Dendrobium amethystoglossum).Родина растения - северо-западная часть острова Лусон (Филиппины), где этот вид часто встречается на мшистых известняковых скалах на высоте около 1400 м.В каждом соцветии от 15 до 20 восковых цветков диаметром до 3.8 см. Белые лепестки и чашелистики раскрываются полностью, их острые кончики могут иметь аметистовый оттенок. Трубчатая губа в середине украшена большим ярким пятном аметистового цвета. Цветки пахнут и держатся 3–4 недели.