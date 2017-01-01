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Премьера восхитительной орхидеи на фестивале "Тропическая зима" в Аптекарском огороде

Автор:
Sargo
Дата публикации:
22:57
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Премьера восхитительной орхидеи на фестивале "Тропическая зима" в аптекарском огороде - Дендробиума аметистоязычкового (Dendrobium amethystoglossum).
Родина растения - северо-западная часть острова Лусон (Филиппины), где этот вид часто встречается на мшистых известняковых скалах на высоте около 1400 м.
В каждом соцветии от 15 до 20 восковых цветков диаметром до 3.8 см. Белые лепестки и чашелистики раскрываются полностью, их острые кончики могут иметь аметистовый оттенок. Трубчатая губа в середине украшена большим ярким пятном аметистового цвета. Цветки пахнут и держатся 3–4 недели.

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