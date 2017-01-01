Водитель сгорел заживо в ДТП на юге Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 22:59
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На юге Москвы в районе Нагатинской набережной произошло страшное ДТП. Легковой автомобиль на высокой скорости влетел в опору железнодорожного моста. От удара машину сплющило до водительского сидения и она вспыхнула. Тело водителя зажало в машине, мужчина погиб. Прибывшие на место аварии пожарные ликвидировали возгорание, все обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают экипажи ГИБДД. Для извлечения тела водителя к месту вызван отряд спасателей. Стоит отметить, что в этом месте автомобили регулярно влетают в опору моста и сгорают.
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