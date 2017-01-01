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На Тамбов обрушился сильный мокрый снегопад

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
23:02
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Утром в Тамбове наблюдалась пасмурная и дождливая погода, а днем дождь сменился сильным мокрым снегом, причем очень крупными хлопьями, образовался слой свежевыпавшего снега, температура воздуха к вечеру понизилась до 0°С. На дорогах и тротуарах наблюдаются огромные лужи из-за быстрого таяния снега и большого количества выпавших осадков, в конце недели ожидается резкое потепление.

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