На Тамбов обрушился сильный мокрый снегопад

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 23:02

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Утром в Тамбове наблюдалась пасмурная и дождливая погода, а днем дождь сменился сильным мокрым снегом, причем очень крупными хлопьями, образовался слой свежевыпавшего снега, температура воздуха к вечеру понизилась до 0°С. На дорогах и тротуарах наблюдаются огромные лужи из-за быстрого таяния снега и большого количества выпавших осадков, в конце недели ожидается резкое потепление.