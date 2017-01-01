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Разбитая дорога Уразово-Валуйки в Белгородской области

Автор:
andreiurazovo
Дата публикации:
23:10
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Разбитая дорога Уразово-Валуйки в Белгородской области.

Россия, Белгородская область, Валуйский район, поселок городского типа Уразово, улица Плеханова
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