Пожарные спасли 7 человек при возгорании в жилом доме на юго-востоке Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 00:48

17

17 0

Семь человек были спасены пожарно-спасательными подразделениями из жилого дома на юго-востоке Москвы из-за пожара. Возгорание в подвале пятиэтажного жилого дома произошло на улице Судакова, д. 3. Дым от возгорания быстро распространился по всем подъездам жилого дома, что вызвало затруднения при эвакуации людей из дома. Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения в ходе тушения возгорания с помощью трехколенных и маршевых лестниц спасли семь жильцов дома. Площадь пожара составила всего 5 кв. метров, происходило возгорание мусора и мебели в подвальном помещении дома. Всего из дома вышли на улицу около 40 человек, все они вернулись в свои квартииы после проветривания подъездов. Пострадавших нет.