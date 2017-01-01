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Тепло и облачно в столице в среду

Автор:
Max_019
Дата публикации:
09:06
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Утро среды выдалось в столице тёплым. За окном 2 градуса тепла, днём ожидается до 10 градусов тепла. Ночью были минусовые значения-стёкла машин и лужи замёрзшие.

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