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В Москве водитель сбил инспектора ДПС

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:34
  • 255
  • 2

В центре столицы мужчина за рулем автомобиля "Ниссан" сбил инспектора ГИБДД по ЦАО г. Москвы и протащил его несколько сотен метров на капоте. Мужчина был задержан в Орликовом переулке. Мужчине одели наручники, задержанный вел себя агрессивно и выкрикивал нецензурные выражения в сторону сотрудников ДПС и журналистов. Мужчину доставили в отдел полиции. По предварителтным данным водитель-очевидец, сотрудники полиции, помог задержать нарушителя.

  • 255
  • 2

Комментарии (2)

  • grinpavel2033
    11:42
    Репортаж показан по ТК "Россия 1" в программе "Вести-Москва" в 11:41 04.04.18
  • grinpavel2033
    11:57
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 10:10 04.04.18
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