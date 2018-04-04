В Москве водитель сбил инспектора ДПС
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 09:34
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В центре столицы мужчина за рулем автомобиля "Ниссан" сбил инспектора ГИБДД по ЦАО г. Москвы и протащил его несколько сотен метров на капоте. Мужчина был задержан в Орликовом переулке. Мужчине одели наручники, задержанный вел себя агрессивно и выкрикивал нецензурные выражения в сторону сотрудников ДПС и журналистов. Мужчину доставили в отдел полиции. По предварителтным данным водитель-очевидец, сотрудники полиции, помог задержать нарушителя.
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