Коммунальные службы промывают столичные улицы шампунем

Автор: denis947 Дата публикации: 09:46

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С наступлением в столице весенней плюсовой погоды столичные коммунальные службы начали "месячник уборки". Городские улицы, тротуары и магистрали промываются специальным шампунем, чтобы смыть с поверхности проезжей части и пешеходных дорожек всю зимнюю грязь. На Новинском бульваре колонна мини-техники ГБУ "Автомобильные дороги" провела промывку пешеходных зон, а бригады дворников убрали мусор с газонов и цветников. К майским праздникам будет убран и приведен в порядок весь город.