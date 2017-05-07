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Коммунальные службы промывают столичные улицы шампунем

Автор:
denis947
Дата публикации:
09:46
  • 43
  • 1

С наступлением в столице весенней плюсовой погоды столичные коммунальные службы начали "месячник уборки". Городские улицы, тротуары и магистрали промываются специальным шампунем, чтобы смыть с поверхности проезжей части и пешеходных дорожек всю зимнюю грязь. На Новинском бульваре колонна мини-техники ГБУ "Автомобильные дороги" провела промывку пешеходных зон, а бригады дворников убрали мусор с газонов и цветников. К майским праздникам будет убран и приведен в порядок весь город.

  • 43
  • 1

Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    11:29
    АГН "Москва" в 11:03 http://www.mskagency.ru/materials/2767936 04.04.18
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