В Москве пруд покрылся зелёным налётом
- Автор:
- Александр Бац
- Дата публикации:
- 10:10
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- 110
Вот, что пишет местный мобильный репортёр:
"Сегодня утром, на реке Ликова,а конкретнее - на Пыхтинском пруду, было обнаружено, что вся поверхность покрыта ярко-зеленым химическим налетом. Кроме того, присутствовал резкий химический запах. Население всего района в панике, ведь все это буквально происходит под носом, возле жилых домов. Многократные обращения в соответствующие органы и инстанции не дали результатов за последние несколько лет. На пруду гуляют люди с детьми, постоянно дохнут животные и рыба. Просим помочь в распространении информации для спасения экологии района!".
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01.04 10:41 | komal_spb
Комментарии (2)