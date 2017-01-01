В Москве пруд покрылся зелёным налётом

Автор: Александр Бац Дата публикации: 10:10

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110 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205134

На западе Москвы произошла экологическая катастрофа. В этом уверены жители посёлка Внуково, которые прислали эти кадры. Там Пыхтинский пруд покрылся зелёным налётом. По словам очевидцев, водоём приобрёл весьма нехарактерный - ярко-зелёный, ядовитый - окрас. А вблизи чувствуется резкий химический запах. Кроме того, в пруду, как пишет мобильный репортёр, постоянно погибает рыба. Местные жители бьют тревогу и беспокоятся о судьбе водоёма.Вот, что пишет местный мобильный репортёр:"Сегодня утром, на реке Ликова,а конкретнее - на Пыхтинском пруду, было обнаружено, что вся поверхность покрыта ярко-зеленым химическим налетом. Кроме того, присутствовал резкий химический запах. Население всего района в панике, ведь все это буквально происходит под носом, возле жилых домов. Многократные обращения в соответствующие органы и инстанции не дали результатов за последние несколько лет. На пруду гуляют люди с детьми, постоянно дохнут животные и рыба. Просим помочь в распространении информации для спасения экологии района!".