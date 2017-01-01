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В Москве пруд покрылся зелёным налётом

Автор:
Александр Бац
Дата публикации:
10:10
  • 110
  • 2

На западе Москвы произошла экологическая катастрофа. В этом уверены жители посёлка Внуково, которые прислали эти кадры. Там Пыхтинский пруд покрылся зелёным налётом. По словам очевидцев, водоём приобрёл весьма нехарактерный - ярко-зелёный, ядовитый - окрас. А вблизи чувствуется резкий химический запах. Кроме того, в пруду, как пишет мобильный репортёр, постоянно погибает рыба. Местные жители бьют тревогу и беспокоятся о судьбе водоёма.

Вот, что пишет местный мобильный репортёр:

"Сегодня утром, на реке Ликова,а конкретнее - на Пыхтинском пруду, было обнаружено, что вся поверхность покрыта ярко-зеленым химическим налетом. Кроме того, присутствовал резкий химический запах. Население всего района в панике, ведь все это буквально происходит под носом, возле жилых домов. Многократные обращения в соответствующие органы и инстанции не дали результатов за последние несколько лет. На пруду гуляют люди с детьми, постоянно дохнут животные и рыба. Просим помочь в распространении информации для спасения экологии района!".
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Комментарии (2)

  • mreportertv
    10:13
    Уважаемый Александр Бац, уточните, пожалуйста кто автор этих снимков? Вы?
    Будет лучше, если Вам удастся снять видео. А происходящее прокомментировать в кадре или за кадром. Надеемся на Ваше понимание и ждём Ваших новых репортажей.
  • Александр Бац
    10:29
    Авторы этих снимков сами жители района. Я решил собрать эти снимки,сделанные сегодня и выложить сюда.На счет видео к сожалению не знаю,снял ли кто то или нет. Самому к сожалению не удалось это сделать. Но в группах в социальных сетях идет активное обсуждение данной ситуации.
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