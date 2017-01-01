Столица в ожидании резкого потепления
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 10:38
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- 19
Столичный регион находится на пороге антициклиона, который принесет в мегаполис потепление до +10 градусов тепла к выходным, а пока на улице пасмурно.
- 19
Столичный регион находится на пороге антициклиона, который принесет в мегаполис потепление до +10 градусов тепла к выходным, а пока на улице пасмурно.
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