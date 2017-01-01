s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Столица в ожидании резкого потепления

Столица в ожидании резкого потепления

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:38
  • 19
  • 0

Столичный регион находится на пороге антициклиона, который принесет в мегаполис потепление до +10 градусов тепла к выходным, а пока на улице пасмурно.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 0
11:51 | denis947
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Царицыно
54 0
09:45 | grinpavel2033
Пасмурное утро в Москве