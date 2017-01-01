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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Царицыно

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:51
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Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на юге столицы в районе Царицыно. Пожар произошел в квартире на улице Ереванская, д. 12, к. 1. Загорелась квартира на четвертом этаже. Как сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и расположенного выше этажа были спасены пять человек. Возгорание ликвидировано в 10:55 на площади около 8 кв. м.

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