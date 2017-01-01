Талые воды затопили огороды в Волгоградской области
- Автор:
- azzazelo
- Дата публикации:
- 12:14
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- 52
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Россия, Волгоградская область, Камышинский район, Петров Вал, переулок Валы. Который год власти никак не разрешат проблему с паводком. На жалобы населения отвечают тем, что Вас не топило и компенсаций не будет. Дома ежегодно ремонтируются за счёт населения. Видео прислал мой отец Пугин Виктор Григорьевич, прошу осветить событие и привлечь администрацию к материальной ответственности. Заранее благодарен! С уважением, Дмитрий".
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03.04 14:45 | Miilll
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