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Талые воды затопили огороды в Волгоградской области

Автор:
azzazelo
Дата публикации:
12:14
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Жители города Петров Вал, что в Волгоградской области, начинают подсчитывать убытки от паводка. Эти кадры прислал мобильный репортёр, который живет в переулке Валы. Огород, как видно на ролике, полностью ушёл под воду. Подтопило теплицы и прочие хозпостройки. Местные жители жалуются, что такая ситуация повторяется уже не первый год.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Россия, Волгоградская область, Камышинский район, Петров Вал, переулок Валы. Который год власти никак не разрешат проблему с паводком. На жалобы населения отвечают тем, что Вас не топило и компенсаций не будет. Дома ежегодно ремонтируются за счёт населения. Видео прислал мой отец Пугин Виктор Григорьевич, прошу осветить событие и привлечь администрацию к материальной ответственности. Заранее благодарен! С уважением, Дмитрий".
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