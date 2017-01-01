Талые воды затопили огороды в Волгоградской области

Автор: azzazelo Дата публикации: 12:14

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52 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205141

Жители города Петров Вал, что в Волгоградской области, начинают подсчитывать убытки от паводка. Эти кадры прислал мобильный репортёр, который живет в переулке Валы. Огород, как видно на ролике, полностью ушёл под воду. Подтопило теплицы и прочие хозпостройки. Местные жители жалуются, что такая ситуация повторяется уже не первый год.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Россия, Волгоградская область, Камышинский район, Петров Вал, переулок Валы. Который год власти никак не разрешат проблему с паводком. На жалобы населения отвечают тем, что Вас не топило и компенсаций не будет. Дома ежегодно ремонтируются за счёт населения. Видео прислал мой отец Пугин Виктор Григорьевич, прошу осветить событие и привлечь администрацию к материальной ответственности. Заранее благодарен! С уважением, Дмитрий".