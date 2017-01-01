Весенняя распутица началась на дорогах Марий Эл
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 13:46
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- 48
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Поход до магазина или просто до соседа в гости стал как полоса препятствий. Тут есть и огромные, наполненные водой ледяные ямы, и непролазные колеи, и бесконечные лужи . В общем, любая прогулка по улице становится экстремальным походом. И неизвестно, дойдешь ты до конца улицы или где-нибудь при падении сломаешь что-нибудь себе. Основная часть населения пенсионеры! Жизнь в деревнях Килемарского района не сахар, так как ближайший магазин находится в четырех километрах, а то и более от этих деревень. Люди не просят невозможного! Им всего-то надо, чтобы дороги чистили и грейдеровали своевременно".
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