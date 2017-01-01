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Весенняя распутица началась на дорогах Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
13:46
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Жители деревни Трехречье Килемарского района Республики Марий Эл рады приходу весны. Их огорчает только один факт: единственная дорога в деревне после зимы превратилась в полосу препятствий. Растаявший снег обнажил глубокие ямы. Асфальт покрывают непролазные колеи. Автомобилистам и пешеходам приходится форсировать огромные лужи. Вот такие кадры прислал местный мобильный репортёр.

Вот, что пишет мобильный репортёр:

"Поход до магазина или просто до соседа в гости стал как полоса препятствий. Тут есть и огромные, наполненные водой ледяные ямы, и непролазные колеи, и бесконечные лужи . В общем, любая прогулка по улице становится экстремальным походом. И неизвестно, дойдешь ты до конца улицы или где-нибудь при падении сломаешь что-нибудь себе. Основная часть населения пенсионеры! Жизнь в деревнях Килемарского района не сахар, так как ближайший магазин находится в четырех километрах, а то и более от этих деревень. Люди не просят невозможного! Им всего-то надо, чтобы дороги чистили и грейдеровали своевременно".

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Комментарии (1)

  • Вася Лебедев
    15:13
    "Асфальт покрывают непролазные колеи". Асфальта там никогда не было .Там обычная грунтовая дорога и все.
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