Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 4 апреля 2018 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 14:13
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В программу, показанную в эфире 4 апреля, вошли кадры о том, как здание гостиницы снесли в Китае, кадры о том, как автомобиль влетел в АЗС, кадры о том, как слон залез хоботом в автомобиль с туристами в Шри-Ланке и кадры о том, как морж выполз на берег в ЯНАО.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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