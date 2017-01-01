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Санитарный вертолет доставляет в больницу пострадавшего в торговом центре пожарного

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:21
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При пожаре в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы пострадал сотрудник пожарной охраны. Огнеборца госпитализировали в больницу на медицинском вертолете "Московского авиационного центра". Также по последним данным в машине скорой помощи по дороге в больницу скончался мужчина, которого спасли из горящего здания. Пожар ликвидирован, происходило возгорание на складе, расположенном в здании на 4-м этаже.

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