Санитарный вертолет доставляет в больницу пострадавшего в торговом центре пожарного

Автор: denis947 Дата публикации: 14:21

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При пожаре в торговом центре "Персей для детей" на востоке Москвы пострадал сотрудник пожарной охраны. Огнеборца госпитализировали в больницу на медицинском вертолете "Московского авиационного центра". Также по последним данным в машине скорой помощи по дороге в больницу скончался мужчина, которого спасли из горящего здания. Пожар ликвидирован, происходило возгорание на складе, расположенном в здании на 4-м этаже.