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Гигантское пасхальное яйцо украшает Камергерский переулок

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
15:03
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Самое большое пасхальное яйцо установили в Камергерском переулке.

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