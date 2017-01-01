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Один человек погиб при пожаре в ТК "Персей для детей" на востоке Москвы

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
15:07
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Днём на Малой Семёновской улице на востоке Москвы в ТК "Персей для детей". Очаг возгорания произошёл в складском помещении. В результате пожара один человек погиб. На место ЧП прилетали два санитарных вертолёта. Место происшествия оцеплено. Силами пожарных, пожар удалось ликвидировать. На месте дежурят Следственный комитет, полиция, несколько бригад Скорой помощи и МЧС. Все обстоятельства случившего выясняется.

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