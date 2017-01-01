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Пожарные учения провели в инновационном центре «Сколково»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
16:23
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4 апреля на западе столицы в инновационном центре «Сколково» прошли учения с полной эвакуацией из здания Технопарка. По легенде в одном из офисов произошёл пожар. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения на этаже наблюдалось плотное задымление. Из здания была проведена эвакуация всех сотрудников и гостей Технопарка. В ходе проверки установлено, что в задымлённой зоне находится человек. Пожарные на жёстких носилках спасли человека и вынесли его в безопасное место. Помещение пролили, пожар был ликвидирован. В завершение учений помещение проветрили системой вентиляции.

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