В Рязани ямы на дороге с водой закидывают щебнем
- Автор:
- vkremenenko
- Дата публикации:
- 17:03
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- 22
В Рязани на улице Островского ямы на дороге, в которых текут ручьи, закидывают щебнем.
- 22
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130
03.04 21:24 | OLEGood
42
02.04 08:49 | kazzino66
В Рязани на улице Островского ямы на дороге, в которых текут ручьи, закидывают щебнем.
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