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В Рязани ямы на дороге с водой закидывают щебнем

Автор:
vkremenenko
Дата публикации:
17:03
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В Рязани на улице Островского ямы на дороге, в которых текут ручьи, закидывают щебнем.

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