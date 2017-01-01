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Никитский бульвар украсили пасхальными яйцами и аркой с бабочками

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:57
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На Никитском бульваре в рамках подготовки к фестивалю "Пасхальный дар" установили арку, украшенную бабочками и светодиодные яйца.

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