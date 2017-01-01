Никитский бульвар украсили пасхальными яйцами и аркой с бабочками

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:57

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На Никитском бульваре в рамках подготовки к фестивалю "Пасхальный дар" установили арку, украшенную бабочками и светодиодные яйца.