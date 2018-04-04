Работа коммунальных служб по промывке пешеходной зоны на Кузнецком мосту
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 17:04
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С наступлением в столице весенней плюсовой погоды столичные коммунальные службы начали "месячник уборки". Городские улицы, тротуары и магистрали промываются специальным шампунем, чтобы смыть с поверхности проезжей части и пешеходных дорожек всю зимнюю грязь. Так, в центре Москвы на улице Кузнецкий мост коммунальные службы производили уборку с промывкой с использованием шампуня в прогулочной территории.
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