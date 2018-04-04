s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работа коммунальных служб по промывке пешеходной зоны на Кузнецком мосту

Работа коммунальных служб по промывке пешеходной зоны на Кузнецком мосту

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:04
  • 18
  • 1

С наступлением в столице весенней плюсовой погоды столичные коммунальные службы начали "месячник уборки". Городские улицы, тротуары и магистрали промываются специальным шампунем, чтобы смыть с поверхности проезжей части и пешеходных дорожек всю зимнюю грязь. Так, в центре Москвы на улице Кузнецкий мост коммунальные службы производили уборку с промывкой с использованием шампуня в прогулочной территории.

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • grinpavel2033
    18:18
    АГН "Москва" в 17:35 http://www.mskagency.ru/materials/2768196 04.04.18
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
18:26 | grinpavel2033
По-весеннему тепло в Москве
21 0
17:05 | LaimeLaim
Разноцветные бабочки поселились на Никольской улице
64 2
09:46 | denis947
Коммунальные службы промывают столичные улицы шампунем
84 2
24.01 01:35 | Uwis
Новая пешеходная зона свяжет Парк Горького с Ленинским проспектом