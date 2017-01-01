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Разноцветные пасхальные яйца на Тверском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:24
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Столица готовится к Пасхе. Тверской бульвар начали украшать разноцветными яйцами и деревьями.

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