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Два человека пострадали в результате ДТП с участием кареты скорой помощи на Садовом кольце

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:05
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4 апреля во второй половине дня в центре Москвы произошло ДТП. На Садовом кольце столкнулись "Мерседес Спринтер"- бригады скорой медицинской помощи и легковой автомобиль "Мерседес Е200". Водитель скорой пересекал перекрёсток Садового кольца со стороны улицы Покровка в направлении улицы Старая Басманная. В этот момент на перекрёсток справа выскочил водитель управлявший "Мерседес" - автомобили столкнулись. От удара автомобиль медиков отбросило в сторону и развернуло вокруг своей оси. Известно, что в результате ДТП пострадало два человека. Водитель белого "Мерседеса" серьёзных травм не получил. В настоящее время на месте аварии работают несколько экипажей ГИБДД. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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