Машина ДПС застряла на нечищенной дороге в Саратовской области

Автор: OLEGood Дата публикации: 09:20

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39 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205178

В Саратовской области в снегу застряла машина ДПС. Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 30 марта 2018 года. Полицейский автомобиль не смог преодолеть глубокие ледяные колеи, которые образовались на улице Лапшова в Идолге. И только благодаря мобильному репортёру, который приехал на помощь правоохранителям, им удалось выбраться из ледяного плена.Вот, что пишет мобильный репортёр:"Машина ГИБДД не смогла проехать в пункт назначения, так как дороги не очистили от снега. Образовалась ледяная колея не менее 15 см глубиной. Я выехал на помощь правоохранителям. А если бы машина скорой помощи застряла? Местные власти ничего сделать не могут, экономят на горючем для техники снегоуборочной, каждый год одно и тоже".