Машина ДПС застряла на нечищенной дороге в Саратовской области
- Автор:
- OLEGood
- Дата публикации:
- 09:20
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- 39
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"Машина ГИБДД не смогла проехать в пункт назначения, так как дороги не очистили от снега. Образовалась ледяная колея не менее 15 см глубиной. Я выехал на помощь правоохранителям. А если бы машина скорой помощи застряла? Местные власти ничего сделать не могут, экономят на горючем для техники снегоуборочной, каждый год одно и тоже".
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