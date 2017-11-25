Горы снега не вывозят с придомовой территории в Кирово-Чепецке

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13 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205190

Угроза подтопления жилого дома существует в городе Кирово-Чепецк, что в Кировской области. В этом уверен местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры. По словам автора ролика, рядом с многоэтажкой возвышаются огромные кучи снега. Сугробы росли всю зиму: сюда свозили снег с дорог и придомовой территории. А вывозить не стали. Но каждый раз, когда наступает оттепель, сугробы тают и, по словам местного жителя, подтапливают жилой дом. "Уже есть следы подмывания фундамента. А фасад подъезда тоже порастает мхом и разрушается," - сообщает мобильный репортёр. Если снег не успеют вовремя вывезти с придомовой территории, многоэтажку может подтопить вновь, уверен автор этих кадров.Вот, что пишет мобильный репортёр:"В нашем городе уже который год повторяется одна и та же ситуация - снег после уборки дорог и придомовой территории собирают в огромные кучи и оставляют. Вывозить никто и не пытается. В результате, после начала таяния снега, наш дом подмывает, а поскольку дом стоит в низине, то эти кучи постепенно превращают нашу придомовую территорию в болото и мховник. Уже есть следы подмывания фундамента. Фасад подъезда тоже порастает мхом и разрушается. А после, по весне и летом, стоит запах плесени. Налицо нарушения нормативов по уборке снега и бездействие УК и местных отделов ЖКХ".