Горы снега не вывозят с придомовой территории в Кирово-Чепецке
- Автор:
- lyuba_krylova
- Дата публикации:
- 09:43
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- 13
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"В нашем городе уже который год повторяется одна и та же ситуация - снег после уборки дорог и придомовой территории собирают в огромные кучи и оставляют. Вывозить никто и не пытается. В результате, после начала таяния снега, наш дом подмывает, а поскольку дом стоит в низине, то эти кучи постепенно превращают нашу придомовую территорию в болото и мховник. Уже есть следы подмывания фундамента. Фасад подъезда тоже порастает мхом и разрушается. А после, по весне и летом, стоит запах плесени. Налицо нарушения нормативов по уборке снега и бездействие УК и местных отделов ЖКХ".
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04.04 19:16 | Аноним
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25.11.2017 16:07 | Ryakin1971
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