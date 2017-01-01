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Пьяный водитель на "БМВ" влетел в остановку на улице Москворечье в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
04.04 23:31
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На юге Москвы произошло ДТП. На улице Москворечье у дома 51 иномарка "БМВ" вылетела на тратуар и снесла автобусную остановку. Водитель и пассажир иномарки находились в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы аварии вытащили из машины водителя, но у пассажира дверь не открывалась. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, несколько бригад Скорой помощи и экипажи ДПС. Участникам аварии медпомощь оказали на месте.

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