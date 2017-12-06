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Переработка промышленных отходов в вечные дороги - Сахарова М.П.

Автор:
Antikrizis2012
Дата публикации:
01:47
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02.04.2018 В Международном независимом эколого-политологическом университете (Академия МНЭПУ) прошла конференция, "Строение, история и экология Земли: от древних знаний до технологий будущего", где в короткой речи Сахаровой Мариной Петровной, как обладателем множества патентов, были озвучены точечные предложения, имеющие большое значения для страны, бюджета и каждого из нас. Утилизация промышленных отходов в компоненты для строительства "вечных" дорог.... есть предложения и по переработке бытовых отходов и рекультивации всех свалок и полигонов ТБО (для модераторов МР: если нужна версия без логотипа и заставки, готов залить сырой материал без обработки. )

Москва, САО, ул. Космонавта Волкова, д. 20, Академия МНЭПУ
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