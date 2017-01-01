Пожар в Тюмени
- Автор:
- Valerii72
- Дата публикации:
- 02:31
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- 19
Сгорел детский гипермаркет Rich Family. Площадь пожара составила около трех тысяч кв.м
- 19
Сгорел детский гипермаркет Rich Family. Площадь пожара составила около трех тысяч кв.м
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