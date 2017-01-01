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Пожар в Тюмени

Автор:
Valerii72
Дата публикации:
02:31
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Сгорел детский гипермаркет Rich Family. Площадь пожара составила около трех тысяч кв.м

Тюмень, улица Кремлёвская, 39а, стр. 6
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