За ночь в столице лужи покрылись льдом, а вот утро солнечное и тёплое
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 08:00
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- 1
За ночь в столице лужи покрылись льдом. А вот утро солнечное и тёплое.
- 1
За ночь в столице лужи покрылись льдом. А вот утро солнечное и тёплое.
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