Восходящее солнце озаряет людей, спешащих утром на работу
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 08:16
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Восходящее солнце озаряет людей, спешащих утром на работу. Локация: центр Москвы, Курский вокзал.
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Восходящее солнце озаряет людей, спешащих утром на работу. Локация: центр Москвы, Курский вокзал.
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