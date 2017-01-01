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Восходящее солнце озаряет людей, спешащих утром на работу

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
08:16
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Восходящее солнце озаряет людей, спешащих утром на работу. Локация: центр Москвы, Курский вокзал.

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