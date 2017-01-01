В Килемарах разрастается мусорная свалка
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 10:28
-
- 44
Вот, что пишет мобильный репортёр:
"В Килемарском районе рядом с официальной свалкой образовалась, как я считаю, незаконная свалка. Причины, по которым я сделал такие выводы, объективны. Нет ограждения свалки, нет картов и каких-либо ограждений, препятствующих раздуву мусора. Также нет и указателей, что в данном месте свалка ТБО. Отсутствует шлагбаум, и нет никакого контроля за этой стихийной свалкой. Но, по словам охранника данного объекта , свалка на данном участке законна, а вот мусор, по его словам, привозят частники незаконно. Получается, что, на мой взгляд, отсутствует контроль за соблюдением норм эксплуатации свалки. Также было зафиксировано и то, что свалка поджигается. По сути, мусор сжигают открытым способом, а этого конечно, как мне известно, не должно быть. Ну и, конечно, не понятно на каком основании ведется добыча песка с данного участка местности. В прошлом году я лично сам видел, что песок грузится и вывозится в неизвестном направлении. Мы обратимся в региональный ОНФ. Надеюсь, они разберутся о законности данных фактов".
- 44
Ещё
70
03.04 03:22 | ssm82
Комментарии (0)