В Килемарах разрастается мусорная свалка

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 10:28

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44 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205204

Рядом с легальной свалкой ТБО в посёлке Килемары появилась ещё и стихийная. По словам местного жителя, горы мусора растут, а каких-либо ограждений, картов или табличек - нет. Однако работник полигона, с которым удалось поговорить мобильному репортёру, ответил, что свалка - законная. Но вот мусор привозят сюда исподтишка. "Получается, что всё равно отсутствует контроль за соблюдением норм эксплуатации свалки," - пишет автор ролика.Вот, что пишет мобильный репортёр:"В Килемарском районе рядом с официальной свалкой образовалась, как я считаю, незаконная свалка. Причины, по которым я сделал такие выводы, объективны. Нет ограждения свалки, нет картов и каких-либо ограждений, препятствующих раздуву мусора. Также нет и указателей, что в данном месте свалка ТБО. Отсутствует шлагбаум, и нет никакого контроля за этой стихийной свалкой. Но, по словам охранника данного объекта , свалка на данном участке законна, а вот мусор, по его словам, привозят частники незаконно. Получается, что, на мой взгляд, отсутствует контроль за соблюдением норм эксплуатации свалки. Также было зафиксировано и то, что свалка поджигается. По сути, мусор сжигают открытым способом, а этого конечно, как мне известно, не должно быть. Ну и, конечно, не понятно на каком основании ведется добыча песка с данного участка местности. В прошлом году я лично сам видел, что песок грузится и вывозится в неизвестном направлении. Мы обратимся в региональный ОНФ. Надеюсь, они разберутся о законности данных фактов".