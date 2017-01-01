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Первые насекомые появились на улицах Донецка

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
11:03
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По-весеннему теплая погода пришла в Донецк. На изменения природы отреагировало всё живое. Так, на улицах города проснулись комары. Насекомых заметил местный мобильный репортёр. "Снимала красивый закат. И вдруг в кадр настойчиво лезут они. Да, они уже тут. Они уже проснулись. Они - комары," - пишет автор этих кадров.
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