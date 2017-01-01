Пожарно-тактические учения прошли в ТЦ "Смоленский пассаж" в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 12:22

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Комментарий первого заместителя начальника управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве - Дмитрия Мельникова

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104 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205209

5 апреля в центре Москвы состоялись пожарно-тактические учения в Торговом центре "Смоленский пассаж", расположенном на Смоленской площади. По легенде учений, произошла вспышка жировых отложений в вентиляционной трубе в одном из ресторанов, расположенных на территории торгового центра. До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, администрацией торгового центра была проведена эвакуация персонала и посетителей торгового центра общим количеством 700 человек. Прибывшие пожарные расчеты произвели эвакуацию при помощи автолестницы, людей, из помещения в котором произошло возгорание. Целями проведения учений стали отработка взаимодействия администрации торгового центра и пожарных для успешного проведения эвакуации, а также отработка навыков слаженной работы пожарно-спасательных подразделений.Пожарно-тактические занятия проводимые на данном объекте предполагают два этапа работы: практическая часть, которая предполагает непосредственные действия служб и администрации объекта, а также для представителей торговых центров была проведена лекция о противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.