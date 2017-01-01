Жители посёлка Килемары жалуются на выбросы местной котельной

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 12:34

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25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205210

Жители посёлка Килемары, что в Республике Марий Эл, бьют тревогу. По словам мобильного репортёра, с территории центральной котельной вновь произошёл выброс сажи. Из трубы валит густой чёрный дым. "Вот с этим мы должны жить и этим дышать?" - возмущён автор ролика.Вот, что пишет местный мобильный репортёр:"В поселке Килемары с центральной котельной, расположенной по адресу п. Килемары, улица Мира, 21, произошёл очередной выброс сажи. Это происходит регулярно. Как это все прекратить, никто не знает. Как я понимаю, об этой проблеме даже и знать не хотят".