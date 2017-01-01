Жители посёлка Килемары жалуются на выбросы местной котельной
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 12:34
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- 25
Вот, что пишет местный мобильный репортёр:
"В поселке Килемары с центральной котельной, расположенной по адресу п. Килемары, улица Мира, 21, произошёл очередной выброс сажи. Это происходит регулярно. Как это все прекратить, никто не знает. Как я понимаю, об этой проблеме даже и знать не хотят".
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