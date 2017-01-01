Пожар произошел в жилом доме на Кутузовском проспекте в Москве

Автор: Разведчик Дата публикации: 12:52

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На западе Москвы загорелись деревянные перекрытия в жилом доме номер 33 на Кутузовском проспекте. Очаг возгорания находился в районе 7 этажа. Жильцы дома, почувствовав дым, вызвали пожарных. К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений из-под кровли здания шел белый дым. Была установлена 50 метровая пожарная автолестница, а в подъезд проложены рукавные линии. Через 30 минут очаг возгорания был найден и ликвидирован. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась. В тушении пожара принимали участие 8 пожарно-спасательных подразделений. Движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра оказалось незначительно затруднено. Причина возгорания сейчас устанавливается.