Учения оперативных служб Москвы проходят в ТиНАО по ликвидации паводка и спасению людей

Автор: denis947 Дата публикации: 16:56

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205226

5 апреля на территории Троицкого административного округа Москвы проходят масштабные тактико-специальные учения под руководством председателя КЧС и ПБ г. Москвы Петра Бирюкова. Учения вблизи деревни Рыжово проводятся в целях отработки действий органов управления и сил МГСЧС по выполнению мероприятий предотвращения возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций, экологических и природных катастроф, связанных с пропуском весеннего половодья на территории города Москвы.По тактическому замыслу учений, в результате прохождения комплекса неблагоприятных явлений по территории ТинАО г. Москвы, произошло подтопление территории вблизи деревни Рыжово поселения Вороновское из-за перелива воды на плотине руслового пруда на реке Поляница. В зоне условного подтопления оказались более ста дачных и приусадебных участков, требуется эвакуация людей, среди которых есть дети.В ходе учений продемонстрированы практические действия сил и средств МГСЧС по ликвидации условной ЧС. Всего в учениях задействовано свыше 70 единиц пожарно-спасательной техники и порядка 200 человек личного состава, а также 2 вертолета "Московского авиационного центра, 2 вертолета поисково-спасательного отряда "Ангел", беспилотные летательные аппараты, которые сбросили спасательный кран в воду людям, 2 катера и 2 судна на воздушной подушке. Спасатели "Московского авиационного центра" совершили спуск на лебедке с вертолета "Ка-32" на лед к пострадавшим и подняли на борт одного из них для доставки в больницу, а также продемонстрировали возможность с помощью специального захватывающего оборудования подъем и перемещение транспортного средства из зоны бедствия.Расположение сил, средств и техники МГСЧС на месте учений с высоты птичьего полета:Фотолента с проводимых учений: