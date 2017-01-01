Зайцы и пасхальные яйца-беседки появились на Кузнецком мосту

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:00

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На фестивальной площадке "Пасхальный дар" на Кузнецком мосту появились симпатичные зайцы и пасхальные яйца-беседки.