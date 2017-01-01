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С 8 апреля перекроют движение на съезде с Рублёвского шоссе на улицу Ивана Франко

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:00
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В предстоящие выходные изменится схема движения транспорта на западе столицы. С 8 апреля по 20 декабря круглосуточно перекроют съезд с Рублёвского шоссе на улицу Ивана Франко (при движении в сторону Аминьевского шоссе). Это связано со строительством участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Также нельзя будет съехать с улицы Ивана Франко на Рублёвское шоссе в сторону Аминьевского шоссе.

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