Детские писательницы Катя Матюшкина и Саша Сильвер в гостях в БСЦ "Тэффи" в городе Тихвин Ленинградской области

Автор: Leobr Дата публикации: 23:27

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6 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/205244

В Тихвинской Библиотеке "Социо-культурный центр "Тэффи" в рамках ней детской литературы прошла серия встреч с популярными питерскими писателями Катей Матюшкиной и Сашей Сильвер. Они презентовали свою новую книгу - "Роболты". Вот что было вчера.Главный персонаж - роболт Жужа рассказал ребятам о том, как авторы пишут книги, а дети не стесняясь, задавали интересующие их вопросы. Вопросы самые разные, порой и такие - "какая у Вас зарплата?" (ответ дан персонально :) ). Был и... немой вопрос - подняв руку, мальчик еще не придумал вопрос :) . Творческая встреча прошла в форме увлекательного интерактивного действа под детский смех, скучно никому не было - как видите первые ряды просто сидели на матах. Детская театральная студия "ТеатRoom" библиотеки "Тэффи" и учащиеся 1, 2, 3 классов МОУ "СОШ №4" представили гостям творческие номера по произведениям Кати Матюшкиной, что было для неё сюрпризом. Думаете - автографами писательниц всё и закончилось? Как бы не так! было продолжение... Пока писательницы - а Катя Матюшкина в первую очередь художник - в молодёжном зале рисовали на стене героев своих книг - роболт Жужа знакомился с библиотекой. Играл на синтезаторе, смотрел книги и диски с фильмами, посидел за кафедрой библиотекаря...Примечание. Библиотека "Тэффи" (названа в честь писавшей и для детей Надежды Тэффи) - не только детская - но дети в ней составляют устойчивое большинство. Читают, играют, рисуют, поют, вышивают, лепят и не поверите -некоторые здесь и домашние задания выполняют ("А здесь интереснее!" ).