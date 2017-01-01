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Персональная выставка Вика (Вячеслава Забелина) открылась накануне праздника Пасхи в Тихвине

Автор:
Leobr
Дата публикации:
05.04 23:37
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Вик - так себя называл известный художник и поэт Вячеслав Забелин (1953 - 2016 ). Сегодня в чистый Четверг в Тихвине открылась его персональная выставка - в ТИМАХМ (Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-художественном музее). Музей находится на канонической территории древнего мужского монастыря и под выставку (она будет доступна до июня) выделил "Казённые кельи" - это буквально монастырские кельи. Картины, иконы, пасхальные яйца... всю эту красоту надо видеть самому! И тем более в дни накануне светлого праздника. На открытие приехали супруга художника Ольга и его дочь. Первый раз посмотрел экспозицию после работы и я - а за оперативную видеосьемку будем благодарить сотрудника ТИМАХМ В. Г. Зюрина.

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