s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Реконструкции здания ГЭС-2 под Академию современного искусства

Реконструкции здания ГЭС-2 под Академию современного искусства

Автор:
Uwis
Дата публикации:
05.04 23:40
  • 19
  • 0

Проект реконструкции предполагает восстановление первоначального исторического облика Трамвайной электростанции и переосмысление его внутреннего пространства. Он предполагает обращение к принципам энергоэффективной и устойчивой архитектуры — использование солнечных батарей, забор чистого воздуха через надстроенные до 70 метров трубы и сбор дождевой воды, а крышу машинного зала планируется сделать стеклянной, чтобы обеспечить естественное освещение в светлое время суток. Неф основного здания архитекторы планируют использовать как большое выставочное пространство, площадью 1300 м², помещения поменьше — как отдельные выставочные залы.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
00:37 | Uwis
Летняя пассажирская навигация по Москва-реке откроется 24 апреля
19 0
05.04 23:32 | Uwis
Выставку "Эпоха Рембрандта и Вермеера" за неделю посетили более 22 тыс. человек
110 5
20.03 23:32 | Artem_077
В Москве начинается реконструкция перехода от станции метро «Театральная» на улицу Никольская
36 0
27.03 00:46 | Uwis
Ход строительства участка Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе в Москве показали на видео