Реконструкции здания ГЭС-2 под Академию современного искусства

Автор: Uwis Дата публикации: 05.04 23:40

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Проект реконструкции предполагает восстановление первоначального исторического облика Трамвайной электростанции и переосмысление его внутреннего пространства. Он предполагает обращение к принципам энергоэффективной и устойчивой архитектуры — использование солнечных батарей, забор чистого воздуха через надстроенные до 70 метров трубы и сбор дождевой воды, а крышу машинного зала планируется сделать стеклянной, чтобы обеспечить естественное освещение в светлое время суток. Неф основного здания архитекторы планируют использовать как большое выставочное пространство, площадью 1300 м², помещения поменьше — как отдельные выставочные залы.